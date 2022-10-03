Москва, 3 октября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Специальная военная операция (СВО) и западные санкции не оказали существенного влияния на их накопления 39% жителей России. Снизилась накопления у 21%. Смогли приумножить капитал 5%, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

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На сегодняшний день накопления есть у 53% тех, кто обладал ими до начала СВО и введения западных санкций. Большинство имеющих накопления отметили, что никак не меняли структуру своих сбережений после начала СВО (78%).

Чаще об увеличении накоплений с начала СВО и западных санкций говорили предприниматели (13%), 18-24-летние (12%). Сокращение сбережений в большей степени коснулось мужчин (26% против 17% среди женщин) и 25-34-летних (34%). Нет сбережений у людей старше 60 лет (445) и жителей сел (44%).

Опрос по телефону проведен среди 1600 граждан РФ от 18 лет 2 сентября 2022 года. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, чаще всего жители России предпочитают хранить свои накопления в рублях (64%).

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