Новосибирск, , 12:29 — REGNUM Слухи о возможном «опережающем» применении Россией тех или иных компонентов её ядерного арсенала сегодня периодически воспроизводятся западными СМИ. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сказал политолог из Новосибирска Сергей Бирюков, комментируя информацию о том, что разведка НАТО предупредила о возможном пуске ядерного беспилотника «Посейдон».

Беспилотный подводный аппарат «Посейдон» Mil.ru

«По всей видимости, они имеют целью, с одной стороны, ограничить возможности использования самой Россией «ядерного фактора» как инструмента давления на противостоящую сторону, равно как и средство ограничить для Москвы пространство политического манёвра в существующей ситуации, — отметил Бирюков. — Подобная линия поведения выглядит контрпродуктивной, поскольку содержит в себе сильный провокационный момент в современной и без того напряженной ситуации».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что разведка Североатлантического альянса отправила ключевым странам-участницам НАТО предупреждение, что Россия может провести испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

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