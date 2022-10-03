* Талибам — запрещённая в России организация

Кабул, 3 октября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Гульбеддин Хекматиар, лидер Исламской партии Афганистана (ИПА), направил талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предложение из семи пунктов о создании переходного правительства и призвал к проведению совместной встречи представителей влиятельных партий и правящего органа. Об этом сообщает агентство «Тасним».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Он также подчеркнул, что встреча должна пройти в нейтральной стране, и предложил иностранным заинтересованным сторонам и представителям ООН присутствовать на этом процессе в качестве наблюдателей.

Хекматиар, уточнив основные пункты предложенной им повестки дня переговоров, заявил, что члены упомянутого совета должны избираться народом, и совет должен быть окончательным органом принятия решений по важным общегосударственным вопросам.

Лидер ИПА добавил, что этот совет должен принять новую конституцию и определить форму будущей системы. Он подчеркнул, что власть должна быть передана от временного правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мирным путём будущему законному правительству, которое будет создано в соответствии с новой конституцией.

Хекматиар также уточнил, что для реализации этого процесса необходимо затратить максимум один год.

Временное правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не отреагировало на этот план.