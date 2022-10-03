Варшава, 3 октября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций за ущерб во Второй мировой войне. Об этом 3 октября сообщает Польское телевидение.

Vargunn Збигнев Рау

«Дипломатическая нота, которую я только что подписал, будет передана МИД ФРГ», — сказал Рау.

Он добавил, что подписанная нота выражает убеждённость Польши в том, что стороны должны предпринять усилия, чтобы урегулировать вопрос о компенсации материальных и нематериальных потерь за годы гитлеровской агрессии и оккупации в 1939–1945 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября канцлер Германии Олаф Шольц намекнул Польше на пересмотр границ после её требования о репарациях.

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