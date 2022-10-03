Москва, , 12:25 — REGNUM В Казахстане 3 октября началась активная фаза учений Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ) «Взаимодействие-2022», а также специальных учений «Поиск-2022» и «Эшелон-2022». Об этом 3 октября рассказали журналистам в объединенном пресс-центре учений ОДКБ.

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Как указал в ходе церемонии открытия учений начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, совместные манёвры — это самая эффективная форма совместной подготовки органов управления, формирования сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, а также одним из наиболее важных средств повышения боевой готовности и полевой выучки.

Также он уточнил, что в 2022 году главные мероприятия по совместной подготовке проходят в Центрально-Азиатском регионе, в котором на обстановку влияет фактор ситуации в Афганистане, «которая сохраняется напряженной, характеризуется нестабильностью и потенциальной опасностью».

«КСОР ОДКБ, в составе которых преимущественно подразделения воздушно-десантных войск, десантно-штурмовые, мотострелковые, артиллерийские подразделения, подразделения специального назначения, отработают вопросы подготовки и проведения совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности, в том числе практически отработают вопросы организации и ведения разведки, организации материально-технического обеспечения. Впервые в практических действиях будет задействовано новое формирование Коллективных сил ОДКБ — совместное подразделение РХБ защиты и медицинского обеспечения», — рассказал Сидоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября стало известно, что российские самолёты Су-25 вместе с казахстанскими Су-30СМ окажут поддержку с воздуха Коллективным силам ОДКБ на учениях в Казахстане.