История вопроса

Республика Сербская является одним из двух энтитетов (государственных образований) в составе Боснии и Герцеговины, созданных по итогам подписания Дейтонских соглашений. В настоящее время власти БиГ регулярно предпринимают попытки урезать полномочия РС. Это приводит к постоянным демаршам местных сербских элит, в том числе и заявлениям о намерении выйти из состава Боснии и Герцеговины.