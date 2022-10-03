Сараево, 3 октября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Действующий член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик побеждает на выборах президента Республики Сербской после обработки 81,91% протоколов. Такие данные приводит 3 октября центризбирком БиГ.

Официальное интернет-представительство президента России Милорад Додик

Додик, выдвинутый партией «Союз независимых социал-демократов», набрал 48,8% голосов. За него проголосовал 242 851 избиратель.

У кандидата Партии демократического прогресса Елены Тривич — 42,69% голосов. Её поддержали 212 452 избирателя.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью Додик объявил о своей победе на президентских выборах в Республике Сербской — образовании в составе Боснии и Герцеговины.

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