Москва, , 12:24 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила вкладывать резервы не только в валюты дружественных стран, но и золото с платиной, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

Валентина Матвиенко Дарья Драй © ИА REGNUM

Во время парламентских слушаний о параметрах проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы она напомнила, что Минфин РФ анонсировал покупку в резерв дружественных валют, в том числе, юаней.

«С учетом того, что в текущей ситуации складывается значительный торговый профицит, вопрос вложения резервов действительно стоит остро. Курс рубля укрепляется, что негативно влияет на ряд отраслей промышленности. Очевидно, что резервы стоит хранить в дружественных валютах, но считаем, что надо рассматривать и вопрос диверсификации вложений, в том числе, в ликвидные товары долговременного хранения, например, золото, платина и другие металлы», — сказала Матвиенко.

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