Москва, 3 октября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила вкладывать резервы не только в валюты дружественных стран, но и золото с платиной, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

Во время парламентских слушаний о параметрах проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы она напомнила, что Минфин РФ анонсировал покупку в резерв дружественных валют, в том числе, юаней.

«С учетом того, что в текущей ситуации складывается значительный торговый профицит, вопрос вложения резервов действительно стоит остро. Курс рубля укрепляется, что негативно влияет на ряд отраслей промышленности. Очевидно, что резервы стоит хранить в дружественных валютах, но считаем, что надо рассматривать и вопрос диверсификации вложений, в том числе, в ликвидные товары долговременного хранения, например, золото, платина и другие металлы», — сказала Матвиенко.