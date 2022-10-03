Вашингтон, , 12:23 — REGNUM Венгрия, Кипр, Греция и Мальта выступили против введения потолка цен на российскую нефть, сообщает американское агентство Politico со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Кипр, Греция и Мальта обеспокоены тем, что ЕС выстрелит себе в ногу, запретив их танкерам перевозить российскую нефть, которая будет продаваться выше «определенного ценового предела». Страны также предположили, что Турция, Индия и Индонезия могут забрать себе освободившуюся долю рынка и продолжить перевозки», — передает агентство.

Отмечается, что танкерный флот Венгрии, Кипра, Греции и Мальты перевозит большую часть топлива из России в страны Европы.