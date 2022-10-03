Таллин, 3 октября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Эстонская общественность не должна мириться с ситуацией, когда стоимость электричества в стране определяется не реальной экономической ситуацией, а стремящейся к суперприбыли фондовой энергобиржей Северной Европы Nord Pool.

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Об этом порталу новостей гостелерадиовещания ERR заявил председатель оппозиционной Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме.

EKRE организует 16 октября 2022 года на площади Вабадузе в Таллине общенациональный митинг против повышения цен на электричество. Участники митинга будут требовать от правительства начать продавать людям и предприятиям электричество по себестоимости, с вычетом платы за углекислый газ СО2.

Кроме того, партия будет требовать снижения акцизов на топливо и налога с оборота как мер для обуздания инфляции. По оценке EKRE, электричество в Эстонии могло бы продаваться по цене 3 евроцента за киловатт.

Хельме подчеркнул, что нет никакой необходимости мириться с самой высокой в Евросоюзе стоимостью электричества: «В нашем государстве нет дефицита электричества, мы не должны докупать его по высокой цене. Благодаря сланцу наше государство независимо в энергетическом плане, Нарвских электростанций, солнечных парков и ветряков хватит для покрытия спроса».

Он добавил, что предлагаемые правительством меры лишь зафиксируют завышенные цены на электроэнергию: «Правительство предлагает нам мошенническую сделку и фокусы. Водимая якобы для компенсации расходов универсальная услуга не обеспечит низких цен на электроэнергию, а установит тарифы, превышающие прежние по меньшей мере в пять раз».