Ярославль, 3 октября 2022, 12:23 — REGNUM Студентов Ярославского государственного технического университета перевели на дистанционное обучение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили учащиеся вуза.
Сообщение о переводе на дистант студенты всех факультетов ЯГТУ получили 27 сентября. Причину учащимся не назвали.
В вузе информацию о ремонте подтвердили.
Отмечается, что благодаря дистанту завершить ремонт получится быстрее. Однако сроки окончания работ пока неизвестны.
Читайте ранее в этом сюжете: Ректор ярославского университета станет сенатором