Студентов Ярославского технического университета перевели на «дистант»
Ярославль, 3 октября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Студентов Ярославского государственного технического университета перевели на дистанционное обучение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили учащиеся вуза.
Фото группы ЯГТУ «В контакте»
ЯГТУ
Сообщение о переводе на дистант студенты всех факультетов ЯГТУ получили 27 сентября. Причину учащимся не назвали.
«Ходят слухи, что это из-за общежитий. Там до сих пор не сделали отопление на некоторых этажах, хотя ремонт начался ещё летом», — рассказала одна из студенток.
В вузе информацию о ремонте подтвердили.
«Сейчас заканчивается ремонт во всех общежитиях, меняется система отопления. Удобнее это сделать без проживающих», — рассказали в пресс-службе ЯГТУ.
Отмечается, что благодаря дистанту завершить ремонт получится быстрее. Однако сроки окончания работ пока неизвестны.