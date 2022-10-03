Ярославль, 3 октября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Студентов Ярославского государственного технического университета перевели на дистанционное обучение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили учащиеся вуза.

Фото группы ЯГТУ «В контакте» ЯГТУ

Сообщение о переводе на дистант студенты всех факультетов ЯГТУ получили 27 сентября. Причину учащимся не назвали.

«Ходят слухи, что это из-за общежитий. Там до сих пор не сделали отопление на некоторых этажах, хотя ремонт начался ещё летом», — рассказала одна из студенток.

В вузе информацию о ремонте подтвердили.

«Сейчас заканчивается ремонт во всех общежитиях, меняется система отопления. Удобнее это сделать без проживающих», — рассказали в пресс-службе ЯГТУ.

Отмечается, что благодаря дистанту завершить ремонт получится быстрее. Однако сроки окончания работ пока неизвестны.