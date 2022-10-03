Ростов-на-Дону, , 12:19 — REGNUM Министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области хочет расторгнуть договор аренды земельного участка с компанией «Аэро-Сити». Об этом сказано в документах Арбитражного суда.

Проект застройки старого аэропорта Ростова-на-Дону Donland.ru

Площадь участка, который хочет вернуть донское ведомство, составляет 85 гектаров. Здесь компания планировала построить жилые дома. Однако в конце сентября минимущество Ростовской области исковым заявлением в суд продемонстрировало готовность расторгнуть договор аренды и обязать компанию вернуть земельный участок.

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ИА REGNUM сообщало, что летом 2022 года в правительстве Ростовской области рассмотрели и одобрили концепцию комплексной застройки старого аэропорта. Новый жилой микрорайон, в первую очередь, должен быть комфортным для работы и проживания, стать градоформирующим центром Ростова-на-Дону и Ростовской агломерации. Площадь территории составляет около 368 гектаров. Реализация проекта уже стартовала со строительства городского коллектора № 62.

Разработка проекта принадлежит архитектурному бюро Асадова. На территории воздушной гавани предполагается возвести не только жилые дома, но и создать парк, построить школы на 6700 мест и детские сады на 2800 мест, поликлинику и отделение скорой помощи, высокотехнологичный медицинский центр, филармонию.

Напомним, развитие территории старого аэропорта пройдёт в четыре этапа: до 2028 года, до 2032 года, до 2035 года и до 2040 года.

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