Таллин, , 12:19 — REGNUM

Энергетика Администрация Липецкой области

Заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас о возможных перебоях с электричеством зимой 2023 года заставили многих жителей страны задуматься, а насколько они уязвимы в условиях катаклизма.

Об этом сообщило гостелевидение Эстонии ETV в специальном репортаже. Несмотря на то, что подготовка жителей Эстонии к кризису с годами улучшилась, остаются группы риска — это престарелые люди, люди с неэстонским языком общения и жители многоквартирных домов, отметили журналисты со ссылкой на спасателей.

Спасательный департамент рекомендует ознакомиться на своем сайте с советами, которые там даются на трех языках. В департаменте также признали, что люди все активнее задумываются о покупке вещей и предметов, необходимых при катаклизме.

«Заявления торговых сетей говорят, что продажа различных средств, необходимых для выживания в течение последних семи дней, значительно выросла», — сообщил журналистам сотрудник департамента Виктор Саареметс. Он добавил, что более половины опрошенных жителей страны уже задумывались о том, что может что-то произойти с ними и что надо быть готовым.

В качестве примера таких закупок приведены баллоны с газом для туристических примусов, электрогенераторы, а также спички и канистры для топлива. Другими возросшими статьями расходов стали консерванты и таблетки, которые делают воду пригодной для питья, а также внешние аккумуляторы для телефонов и лекарства.