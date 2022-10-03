Белгород, , 12:18 — REGNUM Военный комиссар Белгородской области Валерий Грицай продолжает свою работу, заявили журналистам 3 октября в оперативном штабе региона.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов © ИА REGNUM

Информация об увольнении руководителя областного военкомата появилась накануне в нескольких телеграм-каналах. В оперативном штабе белгородского правительства назвали эту информацию не соответсвующей действительности.

«Военком на месте и продолжает свою работу», — цитирует оперштаб издание «Бел. ру».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября стало известно об отстранении от должности военкома Хабаровского края Юрия Лайко, его назначили на аналогичную должность в Магаданскую область.

Читайте ранее в этом сюжете: Уволенный военком Хабаровского края получил должность на Колыме