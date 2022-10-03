Москва, , 12:17 — REGNUM Профильный комитет Совфеда по госстроительству признал соответствующими Конституции договоры о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и рекомендовал их к ратификации верхней палатой парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

Совет Федерации

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Совфед обсудит документы на заседании 4 октября, сообщила ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Сегодня, 3 октября, Госдума обсудит вопросы ратификации договоров и федеральных конституционных законов о принятии в состав России четырех новых субъектов РФ.

Сами документов в верхнюю палату парламента поступят вечером 3 октября.