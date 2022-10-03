Москва, , 12:16 — REGNUM За прошедшие девять месяцев 2022 года профицит консолидированных бюджетов субъектов России превысил 1 трлн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний в Совфеде.

Антон Силуанов Kremlin.ru

По его словам, уровень коммерческого долга российских регионов составляет 7% от собственных доходов, также реструктурированы бюджетные кредиты.

«Если мы возьмем исполнение бюджетов регионов за период с начала года, за 9 месяцев профицит — больше 1 трлн рублей. Такого у нас никогда не было, и это хорошо, потому что это хороший задел: и до конца года нужно исполнить существенные обязательства и на будущий год», — отметил Силуанов.

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