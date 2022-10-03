Вашингтон, 3 октября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Сохранение Североатлантическим альянсов антироссийского курса не сулит НАТО ничего хорошего. Об этом в эфире Fox News заявил американский полковник в отставке, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По его словам, альянс может перестать существовать. К его исчезновению, по словам полковника, приведёт стремление Польши и части американских элит вступить в войну с Россией.

«Помимо Польши, никто в НАТО не заинтересован в войне с Россией. Если мы будем продолжать придерживаться этой линии, мы увидим, как НАТО просто-напросто распадётся на части и исчезнет», — подчеркнул Макгрегор.

Он указал, что «никто не хочет воевать с Россией, кроме поляков и небольшого числа людей в Вашингтоне». Также, обратил внимание бывший советник министра обороны США, против военной конфронтации с Россией выступает подавляющее большинство граждан Германии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто заявил, что, по мнению властей Венгрии, на сегодняшний день самым важным является недопущение превращения напряжённости между Россией и НАТО в открытый военный конфликт.

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