Оренбург, , 12:14 — REGNUM В двух городах Оренбургской области утром 3 октября из-за поступивших угроз теракта пришлось эвакуировать суды. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Суд не работает

Информация о минировании поступила в Арбитражный суд, расположенный в Оренбурге, и в Советский районный суд Орска. Сейчас суды вернулись к работе в штатном режиме.

В ходе проверки правоохранители не обнаружили взрывчатых веществ. Сообщения с угрозами оказались ложными.

Напомним, 8 сентября в Оренбуржье отмечен всплеск телефонных звонков с заявлениями о минировании объектов.

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