Петропавловск-Камчатский, , 12:14 — REGNUM На Камчатке 4 октября несколько районов окажутся под воздействием охотоморского циклона. Спасатели рекомендовали населению соблюдать меры безопасности, сообщили в краевом управлении МЧС.

Дождь Алексей Яковлев

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По прогнозам синоптиков циклон принесёт непогоду в Усть-Большерецкий, Соболевский, Тигильский районы ночью 4 октября. Ожидаются сильные дождь и ветер со скоростью 15-20 м/с, а местами до 28 м/с.

Непогода в этих районах будет действовать и 5 октября, распространившись также на Олюторский и Карагинский районы.

Как сообщало ИА REGNUM, районы Сахалина 4 октября окажутся под воздействием мощного циклона, который принесёт в островной регион сильные дожди и ветер. Спасатели направили в администрации районов экстренные предупреждения.