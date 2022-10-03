Калуга, 3 октября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Калужской области за незаконное хранение оружия и попытку его продать осуждены двое местных жителей на сроки три и пять лет лишения свободы с выплатой штрафа в доход государства. Об этом 3 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ФСБ России.

УФСБ по Калужской области Нелегальное оружие

«Осужденные торговцы пытались продать пистолет системы «Наган», два обреза гладкоствольного ружья, винтовку Мосина, две емкости с бездымным порохом, другое оружие, однако не смогли довести свой замысел до конца», — отметили в ведомстве.

Приговор вступил в законную силу.