Энергодар, Запорожская область, , 12:11 — REGNUM Новые материалы о ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС) готовы передать генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси власти Энергодара. Об этом 3 октября рассказал глава администрации города Александр Волга в эфире телеканала «Россия-24».

Запорожская АЭС

«Мы его [гендиректора МАГАТЭ] в нашей Российской Федерации конечно же ждём, непосредственно на станции, чтобы предоставить дополнительные материалы, рассказать всю правду по поводу того, что происходит на атомной станции», — сказал он.

Также Волга отметил, что в настоящее время власти Энергодара не получали от МАГАТЭ официального обращения по вопросу возможного посещения города главой агентства.

Как передавало ИА REGNUM, накануне агентство Reuters сообщило, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует посетить Москву и Киев. Визит намечен на фоне усилий по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.