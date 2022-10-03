Триполи, 3 октября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Делегация правительства Турции посетила Триполи с официальным визитом. Об этом 3 октября сообщает Al-Balad.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

По данным журналистов, в состав делегации вошёл министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр обороны страны Хулуси Акар и министр энергетики Фатих Денмез.

Отмечается, что делегация встретилась с главой ливийского правительства Абдель-Хамидом Дабайбой и членами его кабинета.

В ходе встречи обсуждались детали проведения президентских выборов в Ливии, а также двусторонние отношения, включая сотрудничество в области военной подготовки, а также обмен мнениями по региональным вопросам.

Ранее Турция передала правительству Ливии несколько партий военной техники, а также организовала подготовку турецких военных.