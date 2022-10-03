Новокузнецк, Кемеровская область, , 12:11 — REGNUM Многие ещё не поняли, что произошло после подписания 30 сентября договоров о воссоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новокузнецка Андрей Полухин.

Эгон Шиле. Агония. 1912

«Это целая революция в сознании, взрыв мозга, особенно для населения [территории бывш. УССР]. [Киевские власти] могли скрепя сердце проглотить потерю всегда пророссийского Крыма и Донбасса. Но для них территория Запорожья, которая считается колыбелью их государственности, священна и сакральна. Запорожская Сечь, остров Хортица… всё там. [Киевские власти] старты своих избирательных кампаний любили проводить в Запорожье. А тут раз и нет Запорожья, население которого оказалось жутко пророссийское и дружно сказало [территории бывш. УССР] нет. По сути, это крах [киевской власти] и конец истории. За этим может последовать обвальный процесс потери остальных территорий, — считает Полухин. — Как и предполагалось, НАТО не стало в этой ситуации за [территорию бывш. УССР] воевать. Это катастрофа! В этом случае сохранить остатки страны можно попытаться, лишь пойдя на жесткие карательные меры, террор и преступления. Отсюда и блокировка КПП, и показательные казни мирных граждан, которые колоннами на автомобилях отправляются в Россию. Идут сообщения об убийствах учителей, пророссийских граждан на территориях, с которых временно отошли российские войска. Для [киевского режима] это агония».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, киевский режим заблокировал выезд с территории бывшей УССР в освобожденную часть Запорожской области.

Читайте также: Киевский режим заблокировал выезд в освобожденную часть Запорожской области