Джакарта, 3 октября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Результаты опроса индонезийских политических индикаторов показали, что рейтинг президента Джоко Видодо достиг 67%, сообщает Kompas.

Kremlin.ru Джоко Видодо

По данным опроса, 13,7% респондентов очень довольны политикой президента, и 53,4% вполне удовлетворены политикой Джоко Видодо.

Между тем, 25,3% респондентов выразили недовольство деятельностью президента, а 5,3% респондентов сильно недовольны президентом страны.

В опросе приняли участие 1220 респондентов в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, независимую группу для того, чтобы расследовать произошедшую 1 октября смертельную давку на стадионе в Маланге индонезийской провинции Восточная Ява, создадут власти Индонезии.