Ярославль, 3 октября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В Ярославле 3 октября на учёном совете Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова был представлен новый исполняющий обязанности ректора, им стал Артём Иванчин, который будет руководить вузом вместо ушедшего в Совет Федерации Александра Русакова. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

Пресс-служба ЯрГУ им. П. Г. Демидова Иванчин

Артем Иванчин в 2000 году окончил с отличием ЯрГУ им. П. Г. Демидова. В 2003 году ему была присвоена ученая степень кандидата юридических наук, в 2015 году он стал доктором юридических наук. Автор более 200 научных, учебно-методических и прикладных публикаций по уголовному и смежным отраслям права, в том числе автор и соавтор 10 монографий, 16 учебников и учебных пособий. Награжден медалью Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации «За заслуги в защите прав и свобод граждан» II степени. Последняя должность перед назначением — декан юридического факультета ЯрГУ им. П. Г. Демидова.

Напомним, экс-ректор Александр Русаков возглавлял ЯрГУ им. П. Г. Демидова с 2005 года. Сенатором он стал 20 сентября 2022 года.