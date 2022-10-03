Вашингтон, 3 октября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Консервативный комитет политических действий (CPAC) удалил свое сообщение в социальной сети Twitter, в которой якобы выражалась поддержка президенту России Владимиру Путину, сообщает 2 октября The Hill.

DonkeyHotey Демократы и республиканцы

Из сохранившихся снимков экрана следует, что руководство CPAC указало в своем сообщении, что пока Москва объявила о воссоединении с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, президент США Джо «Байден и демократы по-прежнему посылают [киевскому режиму] миллиарды налогоплательщиков».

«В то же самое время мы сталкиваемся с нашествием на южной границе. Когда уже демократы сделают Америку своей приоритетной задачей и положат конец подаркам Киеву?» — отметили республиканцы в пятницу, 30 сентября.

Сообщение, опубликованное, по словам руководства, без одобрения, было удалено лишь на следующий день — 1 октября. Причину задержки в CPAC объяснили «разницей во времени, так как в настоящее время организация проводит конференцию в Австралии».