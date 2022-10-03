Москва, 3 октября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. За первый осенний месяц 2022 года благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», корпорация МСП открыла «Фермерские островки» во Владимире, Чебоксарах и Смоленске.

МСП В Чебоксарах открыли «Фермерский островок»

На прилавках «Фермерских островков» представлена продукция местных производителей, относящихся к малым и средним предприятиям, работающим в рамках кооперации.

Смоленск обрёл свой первый «Фермерский островок» в торговой сети «Пятерочка» по адресу ул. Петра Алексеева, д. 3б. Здесь можно приобрести свежую продукцию восьми местных фермеров и малых производителей пищевой продукции.

В ассортименте мясной развал, фермерские колбасные изделия и полуфабрикаты ручной лепки (котлеты, пельмени, голубцы, фарш и многое другое) широкий перечень молочной, хлебобулочной продукции и сыров. Особым товаром для покупателей «Фермерского островка» стало натуральное молоко высокой жирности «как у бабушки».

«Островки работают по принципу кооперации. Это удобно для малых сельхозпроизводителей — позволяет смоленским фермерам представить и реализовать свою продукцию напрямую потребителю в магазинах формата «у дома», — пояснил генеральный директор Корпорации МСПАлександр Исаевич. Он также подчеркнул, что сокращение логистического плеча делает возможным поставить на полку продукцию с коротким сроком хранения.

Пилотный проект «Фермерский островок» запущен в конце 2021 года по инициативе Корпорации МСП.

«Учитывая потребность и заинтересованность смолян в приобретении качественной продукции местных сельхозтоваропроизводителей, которая, к сожалению, редко доходит до посетителей крупных торговых сетей, поручил оказать поддержку в реализации данной инициативы Корпорации МСП. Считаю, что Фермерский островок для небольших хозяйств станет подспорьем в бизнесе, а для горожан — возможностью не от случая к случаю, а постоянно иметь доступ к полюбившимся продуктам. Верю в успех этого проекта и рассчитываю на его дальнейшее развитие на благо смолян и Смоленщины», — отметил губернатор Смоленской областиАлексей Островский.

В Чебоксарах «Фермерский островок» также расположился в магазине торговой сети «Пятерочка» на проспекте Ленина, д. 26. Там представлена линейка фермерской молочной продукции, полуфабрикаты, сыры, медовая продукция, натуральные травяные чаи и сборы. Для маленьких жителей Чебоксар можно приобрести свежее печенье, изготовленное исключительно на сливочном масле.

Особенность данного островка — вкуснейшие холодцы категории А и ширтаны — традиционный чувашский деликатес из мяса.

«Торговля является важным связующим звеном между производителем и покупателем, которые, в свою очередь, иногда долго ищут и не находят друг друга. Особенно это актуально, когда товаропроизводитель или фермер производит продукцию в небольших объемах и с короткими сроками хранения. Поэтому наша задача — создать для местных товаропроизводителей, особенно для небольших фермерских хозяйств, условия для торговли на базе действующих, востребованных покупателями торговых объектов. Преимущества проекта «Фермерский островок» очевидны: покупатель получает свежую фермерскую продукцию напрямую от производителя, фермер — возможность реализовать свою продукцию в магазинах федеральных сетей, а торгующая организация — привлечь дополнительных покупателей», — пояснила заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской РеспубликиЛариса Рафикова.

Оператором «Фермерского островка» в Чувашской Республике является индивидуальный предпринимательСергей Васильев (Агрофирма «Атлашевская»). Кроме реализации своей продукции, оператор помогает еще 10 местным фермерам и кооперативам продавать продукцию напрямую покупателям на площадке крупнейшей федеральной торговой сети.

Во Владимире еще один «Фермерский островок» открылся в торговом центре «Ополье» по адресу ул. Батурина, 28, секция 58. Среди широкого ассортимента продукции жители и гости города смогут приобрести свежее натуральное разливное молоко высокой жирности коров Голштинской и Айрширской пород. Также на полках «Фермерского островка» представлен огромный выбор хлебобулочных изделий, кисло-молочной продукции, сыров, чая, колбас и полуфабрикатов.

МСП Во Владимире при поддержке Корпорации МСП и МСП Банка открылся ещё один «Фермерский островок»

«Количество «Фермерских островков» постепенно увеличивается — во Владимирской области открывается уже второй. Пятнадцать фермеров и малых производителей пищевой продукции получили возможность представить свою продукцию напрямую жителям Владимира», — отметил генеральный директор Корпорации МСПАлександр Исаевич.

Проект реализуется в регионе Корпорацией МСП при поддержке администрации Владимирской области.

«Фермерские продукты пользуются большим спросом у потребителя, но организация фермерами собственной торговли всегда требует дополнительных финансовых затрат и времени. «Фермерский островок», объединяя производителей по принципу кооперации, предоставляет Владимирским предпринимателям возможность уделить больше времени и сил собственному производству, сокращая путь от фермера к покупателю», — рассказал директор департамента сельского хозяйства Владимирской областиКонстантин Демидов.

Оператором «Фермерского островка» стал СПССПК «Возрождение села», объединяющий сельхозтоваропроизводителей молочного и мясного направления.

«Для реализации проекта по созданию «Фермерского островка» нашему кооперативу был предоставлен кредит в МСП Банке сроком на 3 года под 9,5% годовых, что позволило не только приобрести оборудование и сделать ремонт торговой площадки, но и закупить продукцию, увеличив количество поставщиков. Мы планируем расширять сотрудничество с местными производителями и приглашаем их к нам на полки», — прокомментировал председатель СПССПК «Возрождение села» Николай Сергеев.

Как сообщалоИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», до конца 2022 года в регионах России будет открыто порядка двух десятков новых торговых точек. Для тех, кто хочет открыть свой островок можно подать заявку на цифровой платформе МСП. РФ.

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