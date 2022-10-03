Хабаровск, 3 октября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Выяснились подробности с отстранением от должности военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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«В связи со служебной необходимостью Лайко назначен на аналогичную вакантную должность в Магаданской области», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточный военный округ.

Исполнять обязанности военкома Хабаровского края будет полковник Вячеслав Макаров, до этого возглавлявший штаб мотострелкового соединения, дислоцированного в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, военком Юрий Лайко отстранён от занимаемой должности, заявил 3 октября в своём телеграм-канале губернатор региона Михаил Дегтярев.