Кишинёв, , 12:04 — REGNUM Генинспекторат полиции Молдавии подал жалобу на мэрию Кишинёва, из-за того, что администрация не препятствует «неправомерным» действиям участников протестной акции, организованной оппозиционной партией «Шор». Об этом 2 октября сообщил порталу Agora глава ведомства Виорел Чернэуцану.

Акция протеста партии «Шор» в Кишинёве Партия «Шор»

Руководить инспектората отметил, что, по закону, на акциях должен присутствовать представитель мэрии. 25 сентября сотрудник администрации якобы отказался вмешиваться, когда протестующие пытались прорваться через полицейский заслон к зданию администрации президента.

«Он сказал, что нет никакого распоряжения для его присутствия на протесте, и он может уйти. Я его предупредил, что это грозит уголовным делом», — сказал Чернэуцану.

Глава ведомства заявил, что по его жалобе могут возбудить уголовное дело по статье «халатность».

Стоит отметить, что власти Молдавии пытаются добиться, чтобы мэр Кишинёва Ион Чебан запретил проведение бессрочной протестной акции, начавшейся 18 сентября. В качестве доводов заявляли, что протестующие курят в неположенном месте, а также искали другие поводы. Чебан отметил, что летом ему не дали запретить гей-парад в столице, заявив, что у него нет таких прав.

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