Оренбург, 3 октября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Оренбурге на базе Центра добровольческих и молодежных инициатив «Добровольцы Оренбуржья» начал работать региональный штаб по оказанию помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан #МЫВМЕСТЕ. Об этом сообщили 3 октября в пресс-службе областного правительства.

администрация Бузулука Частичная мобилизация в Бузулуке

Специалисты проводят юридические и психологические консультации, формируют гуманитарную помощь, помогают в решении вопросов социальной адаптации, получения государственной поддержки. При возможности добровольцы налаживают связь семей с военнослужащими.

Стоит отметить, добровольческий проект #МЫВМЕСТЕ является общероссийским. Он запущен в 2020 году, когда возникла пандемия коронавирусной инфекции. С февраля 2022 года волонтёры оказывают поддержку мирным жителям освобождённых территорий Донбасса и Новороссии, а также переселенцам.