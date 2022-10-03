Донецк, 3 октября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 3 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 11:45 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что благодарность от командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, Героя России, полковника Дениса Шишова получил глава Башкирии Радий Хабиров за оказание гуманитарной помощи.