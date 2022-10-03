Луганск, , 12:01 — REGNUM Мать и супруга главы Чечни Рамзана Кадырова удостоены высоких наград Луганской Народной Республики. Глава ЛНР Леонид Пасечник наградил их орденами Дружбы. Награды президенту Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадыровой и вице-президенту этого фонда Медни Кадыровой вручены за их благотворительную деятельность.

Глава ЛНР Леонид Пасечник Glava-lnr.info

За время проведения спецоперации на территории Донбасса и бывш. УССР фонд имени Ахмата Кадырова переправил тысячи тонн гуманитарного груза, в том числе продуктов питания, одежды, медикаментов, школьных принадлежностей, детского питания.

«Безусловно, высокая оценка главы ЛНР является заслуженным признанием масштабной гуманитарной миссии, которую фонд проводит в Донбассе. По решению Аймани Несиевны с самого начала проведения специальной военной операции десятки тысяч тонн гуманитарной помощи регулярно доставляются в ЛНР и ДНР. <…> Кроме того, сотням раненых и больных организован выезд на территорию РФ для лечения», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Читайте ранее в этом сюжете: Фонд Кадырова с начала СВО послал в Донбасс 17 тыс. тонн продуктов питания