Луганск, 3 октября 2022, 12:01 — REGNUM Мать и супруга главы Чечни Рамзана Кадырова удостоены высоких наград Луганской Народной Республики. Глава ЛНР Леонид Пасечник наградил их орденами Дружбы. Награды президенту Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадыровой и вице-президенту этого фонда Медни Кадыровой вручены за их благотворительную деятельность.
За время проведения спецоперации на территории Донбасса и бывш. УССР фонд имени Ахмата Кадырова переправил тысячи тонн гуманитарного груза, в том числе продуктов питания, одежды, медикаментов, школьных принадлежностей, детского питания.
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