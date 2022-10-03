Луганск, 3 октября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Мать и супруга главы Чечни Рамзана Кадырова удостоены высоких наград Луганской Народной Республики. Глава ЛНР Леонид Пасечник наградил их орденами Дружбы. Награды президенту Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадыровой и вице-президенту этого фонда Медни Кадыровой вручены за их благотворительную деятельность.

Glava-lnr.info Глава ЛНР Леонид Пасечник

За время проведения спецоперации на территории Донбасса и бывш. УССР фонд имени Ахмата Кадырова переправил тысячи тонн гуманитарного груза, в том числе продуктов питания, одежды, медикаментов, школьных принадлежностей, детского питания.