Москва, , 12:01 — REGNUM Министерство финансов готово учесть замечания сенаторов при обсуждении проекта федерального бюджета на 2023–2025 года в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний в Совфеде.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Представленный закон о федеральном бюджете учитываем как новые вызовы, так и новые задачи. Проведена серьезная концентрация ресурсов по направлениям отвечающим как задачам обеспечения безопасности страны, так и воссозданию своих собственных технологических компетенций. Все это позволит и поддержать экономику страны, а также и благосостояние, и качество жизни наших граждан», — сказал министр.

Напомним, ранее в Госдуму был внесен проект федерального бюджета на 2023–2025 годы. По нему, доходы бюджета на 2023 год предусмотрены в размере 26,13 трлн рублей, 2024 году — 27,23 трлн рублей, 2025 году — 27,97 трлн рублей. Расходы в 2023 году предусматриваются в размере 29,05 трлн рублей, в 2024 году — 29,43 трлн рублей и в 2025 году — 29,24 трлн рублей. Дефицит федерального бюджета в 2023 году предполагается на уровне 2% ВВП, в 2024 году — 1,4%, в 2025 году — 0,7%.

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