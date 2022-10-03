Уэлен, , 12:29 — REGNUM Жители села Уэлен на Чукотке обнаружили на окраине населённого пункта белую медведицу с медвежонком, которые спали у контейнеров. Отгонять животных пришлось при помощи петард и выстрелов в воздух. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает информационное агентство «Чукотка».

Белые медведи Putin.kremlin.ru

На окраине Уэлена, где расположены контейнеры, используемые как гаражи или для хранения вещей, спали полярные хищники. Белого медведя и медвежонка заметили в субботу, 1 октября.

«Похоже, что эти же медведи ходили рядом с селом в пятницу или в четверг. А в субботу они спали у контейнеров, обнаглели в конец! «Медвежий патруль» их отогнал в море — сначала кидали петарды, но это было бесполезно. Начали уходить, только когда рядом с ними стали стрелять в воздух», — рассказали в сельской администрации.

Коме того, администрация Уэлена отмечает, что памятки с инструкцией о поведении при встрече с полярным хищником размещаются в социальных сетях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первый этап научно-исследовательской экспедиции «Беломедвежья перепись» завершился на острове Врангеля. В рамках этого этапа была впервые проведена апробация в суровых арктических условиях нового метода мониторинга белых медведей — с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан».

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