Херсон, 3 октября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Боевики ВСУ несут серьезные потери на херсонском направлении, заявил 3 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Честно говоря, потери большие, это чьи-то дети, чьи-то мужья, сыновья», — сказал он в эфире Первого канала.

Стремоусов добавил, что региональные власти находятся на местах, оборона продолжается, несмотря на небольшое продвижение ВСУ.

«Всё под контролем», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВКС России пресекли попытку прорыва киевских боевиков в Херсонской области.

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