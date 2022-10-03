Санкт-Петербург, , 12:10 — REGNUM В Санкт-Петербурге в середине ноября завершится сезон навигации маломерных судов по городским рекам и каналам. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе ФБУ «Волго-Балт», пишет 78.ru.

Туристы на водной экскурсии Дарья Драй © ИА REGNUM

Точная дата завершения навигации будет известна позднее. Она будет зависеть от погодных условий.

«Ориентировочно навигация в Петербурге завершится в середине ноября — конце ноября. Точная дата закрытия навигации зависит от погодных условий в Петербурге», — сообщили в компании.

В 2021 году сезон навигации теплоходов и прогулочных судов завершился 8 ноября, а 15 ноября в Петербурге завершилось разведение мостов на рукавах Невы.

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