Москва, 3 октября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Граждане, призванные на службу в рамках объявленной в России частичной мобилизации, могут столкнуться с трудностями как при оформлении банковской карты для зачисления денежного довольствия, так и в дальнейшем с её использованием. Об этом 3 октября сообщает «Коммерсантъ».

Marco Verch Банковская карта Visa

Отмечается, что на сегодняшний день платёжные карты для мобилизованных выдают три российских банка — ВТБ, ПСБ и Сбербанк.

Обязательным условием для оформления карты является наличие документов для идентификации клиента. Однако, как утверждает источник издания, у мобилизованных в военкомате забирают паспорт, отказываясь вернуть его даже для оформления банковской карты. Кроме того, по словам собеседника, часты случаи, когда военный билет не выдают на руки.

«Известны случаи, когда сотрудники банка шли навстречу мобилизованному и оформляли карту по ксерокопии паспорта», — рассказал собеседник газеты. Однако даже если банки и идут на уступки, они официально это не признают.

Юрист и основатель консалтинговой группы wCube Вадим Ткаченко добавил, что даже наличие у мобилизованного счёта в банке, в котором ему открывают карту, не решит проблему. В любом случае он должен быть идентифицирован, подчеркнул эксперт.

«Военный билет является официальным удостоверением личности, поэтому в ряде случаев он может предоставляться вместо паспорта», — прояснил Ткаченко, напомнив, что согласно приказу Минобороны России о системе воинского учёта, военный билет выдается при заключении контракта или призыве и должен находиться у мобилизованного на руках.

Получив карту, мобилизованный гражданин также получает доступ к мобильному приложению банка и сервису дистанционного обслуживания. Однако, как указывают эксперты, в военных частях забирают мобильные телефоны, а в зоне боевых действий может не быть интернета, из-за чего мобилизованные не смогут отправить деньги близким или погасить платеж по кредиту.

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В таких случаях в кредитных организациях советуют открыть родственнику дополнительную карту с доступом к счёту мобилизованного. Помимо этого, клиент может дать поручение на проведение операций третьему лицу при предоставлении нотариальной доверенности. Также можно воспользоваться сервисом «Автопогашение», в рамках которого у клиента автоматически будут списываться деньги за кредит.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Всего планируется мобилизовать 300 тыс. резервистов.