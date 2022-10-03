Владивосток, , 12:00 — REGNUM Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» подписал контракт с нападающим Дмитрием Саюстовым. Об этом 3 октября сообщает пресс‑служба команды.

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Отмечается, что соглашение с 34‑летним форвардом рассчитано на один сезон.

Саюстов выступал за «Адмирал» в 2015–2017 годах, а в 2021-м вернулся в клуб. Он является автором тысячной шайбы команды в регулярных чемпионатах КХЛ.

Также он играл за за «Торпедо», ЦСКА, «Трактор», «Салават Юлаев» и «Сибирь». На его счету 544 матча в КХЛ и 148 очков — 83 шайбы и 65 результативных передач.