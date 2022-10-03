Москва, 3 октября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Чаще всего жители России предпочитают хранить свои накопления в рублях (64%). На втором месте оказались юани (10%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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В качестве хранения сбережений назвали доллары 8%, евро — 3%. Почти половина опрошенных (44%) хранит сбережения не в валюте, а в альтернативных активах — недвижимость, металлы, акции и др.

Выбирая между банками и хранением наличных денег дома, 47% граждан предпочли бы промежуточный вариант: часть денег иметь в банке (18%), часть дома (24%). Вклады в банках популярнее у людей старшего возраста (26%). Хранят деньги дома чаще люди 18–24 лет (32%).

Телефонный опрос проведён 2 сентября 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, нет желания иметь счёт в зарубежном банке у 88% жителей России. Хотели бы иметь 13%.

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