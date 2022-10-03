Пхеньян, , 11:58 — REGNUM В Пекине открыли мемориальную стелу в честь основателя КНДР Ким Ир Сена. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Памятник Ким Ир Сену и Ким Чен Иру на холме Мансуде Agveri

Сообщается, что стела установлена на территории Наньцзяоской фермы.

На памятнике на корейском и китайских языках написано, то сосна, которую Ким Ир Сен посадил вместе с маршалом Е Цзяньином в апреле 1975 года, символизирует вечную дружбу народов двух стран.

На церемонии открытия, которая состоялась на прошлой неделе, присутствовал посол КНДР в Китае Ли Рён Нам, председатель Общества внешней дружбы китайского народа Линь Сунтянь, а также представители министерства иностранных дел и Коммунистической партии Китая.

Отметим, что 1 октября глава КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму генеральному секретарю ЦК КПК, председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 73-летия основания КНР.