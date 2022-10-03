Токио, 3 октября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Власти Японии сохраняют курс на подписание мирного договора с Россией, заявил премьер страны Фумио Кисида.

(сс) 首相官邸ホームページ Фумио Кисида

«Из-за ситуации на [территории бывш. УССР] российско-японские отношения находятся в сложном положении, но мы крепко придерживаемся направления на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — сказал Кисида в программной речи на открытии сессии японского парламента.

Также Кисида пообещал беспрецедентные меры для снижения цен на энергию.