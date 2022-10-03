Сана, , 12:01 — REGNUM Йеменские повстанцы-хуситы выступили с официальным заявлением по поводу возможного возобновления конфликта с Саудовской Аравией и её союзниками. Об этом 3 октября сообщает Al-Mayadeen.

Так, официальный представитель хуситов Яхья Сари предостерёг Саудовскую Аравию и ОАЭ от военных действий против Йемена, пообещав дать военный ответ на агрессию. Также Сари выступил против незаконной деятельности иностранных компаний, которые ведут добычу нефти на йеменской территории.

«Наши вооруженные силы способны, с божьей помощью, лишить Саудовскую Аравию и Эмираты их имущества, если они будут настаивать на том, чтобы лишить наш йеменский народ его ресурсов», — заявил Яхья Сари.