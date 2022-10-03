Тюмень, , 11:54 — REGNUM В Тюменской области инфляция за восемь месяцев составила 7,6%. Наибольший рост цен пришёлся на продовольствие — на 9,1%, сообщает Тюменьстат.

Непродовольственные товары с начала года по август стали дороже на 5,3%, тарифы и услуги — на 8,8%.

Среди продовольствия лидером по росту цен с начала года по август остаётся сахар, который подорожал на 25%, сливочное масло — на 14,9%, рыба — на 14,8%, хлебо-булочные изделия – на 12,8%, сыры – на 10,8%. Подешевели яйца - на 13,5%, овощи и фрукты - на 10%.

Алкоголь стал дороже на 12%, а сигареты — на 5,2%, бытовая химия — на 17%, ткани - на 14,5%. Цены на дизельное топливо возросли на 3,3%, бензин – на 1,5%.

Туристические услуги за указанный период стали дороже на 55%. На 28% выросли цены на услуги для питомцев в ветеринарных клиниках.

Читайте ранее в этом сюжете: На 50% подорожали услуги зарубежного туризма в Тюменской области