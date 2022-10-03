Уфа, 3 октября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Благодарность от командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, Героя России, полковника Дениса Шишова получил глава Башкирии Радий Хабиров за оказание гуманитарной помощи. Об этом 3 октября сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на оперативном совещании правительства региона в центре управления Башкирией.

Официальный сайт главы Республики Башкортостан Радий Хабиров

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Благодарность вместе с сопроводительным письмом он передал Хабирову на совещании.

«Пусть наши парни служат, защищают страну и, самое главное, возвращаются живыми и здоровыми, выполнив свой долг. А мы будем их поддерживать», — заявил глава Башкирии.

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