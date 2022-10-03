п. Русско-Высоцкое, , 12:00 — REGNUM Группа компаний CBS Commodities подписала с собственниками птицефабрики «Русско-Высоцкая» в Ленинградской области предварительное соглашение об аренде, сообщили 3 октября в пресс-службе администрации региона.

На птицефабрике Пресс-служба правительства Калужской области

Ранее ИА REGNUM сообщало, что работа предприятия в Ломоносовском районе Ленобласти по производству мяса птицы была остановлена в начале апреля 2022 года. Причиной тому стали снижение объемов производства и прибыли, на которую рассчитывали владельцы. Под угрозой безработицы оказались более трехсот сотрудников птицефабрики, на помощь которым пришли региональные власти.

После этого в октябре стало известно, что группа компаний CBS Commodities подписала с собственниками птицефабрики «Русско-Высоцкая» предварительное соглашение об аренде.

«Сейчас на предприятии идет инвентаризация и приемка оборудования. По её завершении организации подпишут окончательное соглашение о передачи предприятия в аренду для продолжения работы в птицеводческом кластере», — говорится в сообщении областной администрации.

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