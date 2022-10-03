Афины , 3 октября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В течение ближайшего времени Европейскому союзу не удастся полностью заместить объемы поставляемого из России природного газа. Об этом 3 октября написал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в своей колонке для агентства Bloomberg.

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По мнению Мицотакиса, странам Европы пришлось столкнуться с дисбалансом, который невозможно исправить только ценами, при этом импорт сжиженного природного газа (СПГ) в европейские страны продолжает быть стабильным с начала 2022 года, и на него не повлиял рост цен на голубое топливо.

«Способность Европы заменить российский газ зависит как от физических факторов, так и от экономических: как бы ни росли цены, Европа в целом не сможет в краткосрочной перспективе полностью заместить объемы (газа — прим. ред.) из РФ, которые она потеряла. Когда предложение не может реагировать на цены, позволять ценам расти бесконечно — это акт пренебрежения, а не благоразумия», — отметил премьер-министр Греции.

При этом он уточнил, что в первом квартале 2022 года ЕС, по официальным оценкам, заплатил за импорт газа на €62 млрд больше, чем в 2021 году, и если спрогнозировать дополнительные затраты сообщества на весь 2022 год, по словам Мицотакиса, они будут исчисляться «сотнями миллиардов, а если учесть побочные эффекты на рынке электроэнергии и в экономике в целом — триллионами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор британского Переходного управления Северного моря Энди Сэмюэл заявил, что ускорит рассмотрение заявок на разработку газовых месторождений в южной части Северного моря.