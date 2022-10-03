Новосибирск, , 11:50 — REGNUM В Новосибирской области по поручению губернатора Андрея Травникова разработан закон, предусматривающий существенные меры социальной поддержки для семей мобилизованных. Документ уже прошёл первое чтение в Законодательном собрании региона, сообщили в новосибирском правительстве.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева уточнила, что порядок получения мер поддержки предусматривает минимальный пакет документов от каждой семьи мобилизованного с 21 сентября 2022 года.

«Первая мера — это компенсация 50% расходов на оплату услуг ЖКХ, включая капитальный ремонт. Эта мера распространяется на всех членов семьи, совместно проживающих с этим человеком, − сказала Бахарева. − Вторая мера — это бесплатное питание для учеников 5-11 классов, чьи отцы были призваны в рамках частичной мобилизации. Третья мера — компенсация родительской платы за детский сад в размере 100%».

Информацию о порядке получения после принятия закона опубликуют на официальном сайте правительства региона.